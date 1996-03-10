Menu
Mia Rose Frampton
Mia Rose Frampton
Mia Rose Frampton
Mia Rose Frampton
Date of Birth
10 March 1996
Age
29 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor
Popular Films
7.1
That's What I Am
(2011)
5.9
G.B.F.
(2013)
5.6
Tammy
(2014)
Filmography
5.6
Tammy
Tammy
Comedy
2014, USA
Watch trailer
5.9
G.B.F.
G.B.F.
Comedy
2013, USA
Watch trailer
7.1
That's What I Am
That's What I Am
Comedy, Drama
2011, USA
