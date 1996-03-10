Mia Rose Frampton

Menu
Date of Birth
10 March 1996
Age
29 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor

Filmography

Genre
Year
Tammy 5.6
Tammy Tammy
Comedy 2014, USA
G.B.F. 5.9
G.B.F. G.B.F.
Comedy 2013, USA
That's What I Am 7.1
That's What I Am That's What I Am
Comedy, Drama 2011, USA
