Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мелисса Питерман
Melissa Peterman
Киноафиша
Персоны
Мелисса Питерман
Мелисса Питерман
Melissa Peterman
Дата рождения
1 июля 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.4
Папочка
(2012)
6.8
Толстяк на ринге
(2012)
5.6
Устроим Рождество 2
(2023)
Фильмография Мелисса Питерман
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2023
2022
2012
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актер
4
5.6
Устроим Рождество 2
Haul Out the Holly: Lit Up
комедия, мелодрама
2023, Канада / США
4.3
Моя няня супергерой
My Babysitter the Super Hero
семейный
2022, США
Смотреть трейлер
7.4
Папочка
комедия, семейный
2012, США
6.8
Толстяк на ринге
Here Comes the Boom
боевик, комедия
2012, США
Смотреть трейлер
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667