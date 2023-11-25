Эмили c Джаредом с нетерпением ждут возможности снова отпраздновать Рождество вместе.
СтранаКанада / США
Продолжительность1 час 24 минуты
Год выпуска2023
Премьера онлайн5 ноября 2024
Премьера в мире25 ноября 2023
ПроизводствоHallmark Media
Другие названия
Haul Out the Holly: Lit Up, Sorpresa de Navidad: Vecinos inesperados, Božićni ukrasi: Neka bude sjajno, Frem med julepynten: Oplyst, Haul Out the Holly: Upplyst, Il Natale si accende!, Izvucite imelu: Osvijetljeni, Karácsonyi őrület: Fényeket fel!, Noël à tout prix : la guerre des sapins, Noël à tout prix: La Guerre des sapins, Saca el acebo: Iluminado, The Great Christmas Light Up, Устроим Рождество 2