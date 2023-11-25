Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Устроим Рождество 2

Устроим Рождество 2

Haul Out the Holly: Lit Up 18+
О фильме

Эмили c Джаредом с нетерпением ждут возможности снова отпраздновать Рождество вместе.

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 5 ноября 2024
Премьера в мире 25 ноября 2023
Производство Hallmark Media
Другие названия
Haul Out the Holly: Lit Up, Sorpresa de Navidad: Vecinos inesperados, Božićni ukrasi: Neka bude sjajno, Frem med julepynten: Oplyst, Haul Out the Holly: Upplyst, Il Natale si accende!, Izvucite imelu: Osvijetljeni, Karácsonyi őrület: Fényeket fel!, Noël à tout prix : la guerre des sapins, Noël à tout prix: La Guerre des sapins, Saca el acebo: Iluminado, The Great Christmas Light Up, Устроим Рождество 2
Режиссер
Маклейн Нельсон
В ролях
Лэйси Чэберт
Лэйси Чэберт
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски
Мелисса Питерман
Сет Моррис
Дженнифер Аспен
Дженнифер Аспен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
