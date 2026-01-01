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Лесли Никол
Lesley Nicol
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Персоны
Лесли Никол
Лесли Никол
Lesley Nicol
Дата рождения
7 августа 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Манчестер, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
8.0
Воспитывая Хоуп
(2010)
7.6
Аббатство Даунтон: Гранд-финал
(2025)
7.6
Красотки в Кливленде
(2010)
Фильмография Лесли Никол
Время приключений: Побочные квесты
приключения, комедия, фэнтези
2026, США
7.6
Аббатство Даунтон: Гранд-финал
Downton Abbey 3
драма, мелодрама
2025, США
Смотреть трейлер
7.5
Озорные анимашки
комедия, анимация
2020, США
7.4
Аббатство Даунтон
Downton Abbey: Movie
драма, исторический
2019, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Странная парочка
комедия
2015, США
5.7
Индюки: назад в будущее
Free birds
комедия, анимация
2013, США
Смотреть трейлер
8
Воспитывая Хоуп
комедия, семейный
2010, США
7.6
Красотки в Кливленде
комедия
2010, США
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