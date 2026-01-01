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Фильмография
Шинго Катори
Shingo Katori
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Персоны
Шинго Катори
Шинго Катори
Shingo Katori
Дата рождения
31 января 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер
Рост
182 см
Актерское амплуа
Актер озвучки
Популярные фильмы
6.0
Монстры на острове
(2011)
Фильмография Шинго Катори
6
Монстры на острове
Friends: Mononokeshima no Naki
анимация
2011, Япония / Канада
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