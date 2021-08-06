«Неслучайность» — израильский детективный сериал, созданный стриминговой сетью Netflix. Действие фокусируется на мужчине по имени Сегев, который вместе с супругой-американкой и маленькой дочерью живет в городе Тель-Авиве. Шоу начинается с того, что возлюбленная главного героя неожиданно погибает в жуткой аварии. Убитый горем мужчина начинает подозревать, что смерть жены не была несчастным случаем. Но кому необходимо было ее подстроить? По ходу развития сюжета Сегев начинает копаться в прошлом женщины и обнаруживает там сразу несколько ужасных тайн.