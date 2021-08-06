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мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Неслучайность
Неслучайность (2021 - …) Hit & Run 18+
Год выпуска 2021
Страна Израиль/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 7 часов 30 минут
О чем сериал

«Неслучайность» — израильский детективный сериал, созданный стриминговой сетью Netflix. Действие фокусируется на мужчине по имени Сегев, который вместе с супругой-американкой и маленькой дочерью живет в городе Тель-Авиве. Шоу начинается с того, что возлюбленная главного героя неожиданно погибает в жуткой аварии. Убитый горем мужчина начинает подозревать, что смерть жены не была несчастным случаем. Но кому необходимо было ее подстроить? По ходу развития сюжета Сегев начинает копаться в прошлом женщины и обнаруживает там сразу несколько ужасных тайн.

Неслучайность - трейлер
Неслучайность
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Лиор Раз
Лиор Раз
Avi Issacharoff
Доун Прествич
Николь Йоркин
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лиор Ашкенази
Лиор Ашкенази
Санаа Лэтэн
Санаа Лэтэн
Грегг Генри
Грегг Генри
Лиор Раз
Лиор Раз
Моран Розенблатт
Моран Розенблатт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Неслучайность - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 9 эпизодов
 
Кадры из сериала
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