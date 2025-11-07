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Постер мультфильма Тацуки Фудзимото 17-26
8.4
Киноафиша Фильмы Тацуки Фудзимото 17-26
8.4

Тацуки Фудзимото 17-26

, 2025
Tatsuki Fujimoto 17-26
Япония / анимация, драма, фэнтези / 18+
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Постер мультфильма Тацуки Фудзимото 17-26
8.4
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В ролях

Тика Андзаи
Chieko Kawaguchi
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Shikaku ('Shikaku')
Сюн Хориэ
Ibuki ('Love is Blind')
Мицуо Ивата
Мицуо Ивата
Masatoshi Endo
Маки Кавасэ
Маки Кавасэ
Rie
Тосиюки Морикава
Тосиюки Морикава
Nick Carson
Toshihide
Nick Carson
Toshihide
Nick Carson
Toshihide
Yuuki Sakakihara
Toshihide
Бриттани Кокс
Chieko Kawaguchi
Кэнсё Оно
Кэнсё Оно
Yuto
Режиссер Наоя Андо, Osamu Honma, Нобукагэ Кимура, Seishirô Nagaya
Сценарист Наоя Андо, Seishirô Nagaya, Тацуки Фудзимото
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 7 ноября 2025
Премьера в мире 7 ноября 2025
Сборы в мире $184 157
Производство Avex Pictures, Shueisha, Amazon MGM Studios
Другие названия
Tatsuki Fujimoto 17-26, Tatsuki Fujimoto Anthologie 17-26, Tatsuki Fujimoto: Historias cortas 17-26, Тацуки Фудзимото: С 17 до 26, 藤本タツキ 17-26, 藤本樹 17-26

Рейтинг мультфильма

8.4
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 
Обновлено 31 октября 2025

Отзывы о мультфильме

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