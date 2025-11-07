В ролях
Yuuki Sakakihara
Toshihide
Бриттани Кокс
Chieko Kawaguchi
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Наоя Андо, Osamu Honma, Нобукагэ Кимура, Seishirô Nagaya
Сценарист
Наоя Андо, Seishirô Nagaya, Тацуки Фудзимото
Детали мультфильма
Страна
Япония
Продолжительность
1 час 8 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
7 ноября 2025
Премьера в мире
7 ноября 2025
Сборы в мире
$184 157
Производство
Avex Pictures, Shueisha, Amazon MGM Studios
Другие названия
Tatsuki Fujimoto 17-26, Tatsuki Fujimoto Anthologie 17-26, Tatsuki Fujimoto: Historias cortas 17-26, Тацуки Фудзимото: С 17 до 26, 藤本タツキ 17-26, 藤本樹 17-26