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Ларп. Любовь, тролли и другие квесты
Ларп. Любовь, тролли и другие квесты
Larp. Milosc, trolle i inne questy
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приключения
комедия
фэнтези
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Страна
Польша
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
17 октября 2025
Дата выхода
17 октября 2025
Польша
Бюджет
€1 500 000
Производство
TFP
Другие названия
Larp. Milosc, trolle i inne questy
Режиссер
Kordian Kadziela
В ролях
Мартына Бычковска
Анджей Конопка
Бартломей Топа
Сандра Дрымальска
Hubert Lapacz
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