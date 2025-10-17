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Киноафиша Фильмы Ларп. Любовь, тролли и другие квесты

Ларп. Любовь, тролли и другие квесты

Larp. Milosc, trolle i inne questy
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Страна Польша
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 17 октября 2025
Дата выхода
17 октября 2025 Польша
Бюджет €1 500 000
Производство TFP
Другие названия
Larp. Milosc, trolle i inne questy
Режиссер
Kordian Kadziela
В ролях
Мартына Бычковска
Анджей Конопка
Бартломей Топа
Бартломей Топа
Сандра Дрымальска
Hubert Lapacz
Все актеры и съемочная группа

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