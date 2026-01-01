Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мацей Данцевич
Maciej Dancewicz
Мацей Данцевич
Мацей Данцевич
Maciej Dancewicz
Дата рождения
1 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Прудник, Польша
Популярные фильмы
6.0
Хитросплетение
(2011)
Фильмография Мацей Данцевич
Жанр
Все
Криминал
Год
Все
2011
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6
Хитросплетение
Uwiklanie
криминал
2011, Польша
Смотреть трейлер
