Малгожата Бучковска
Małgorzata Buczkowska
Киноафиша
Персоны
Малгожата Бучковска
Малгожата Бучковска
Małgorzata Buczkowska
Дата рождения
25 августа 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Люблин, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.0
Хитросплетение
(2011)
5.6
Статисты
(2006)
4.7
0_1_0
(2008)
Фильмография Малгожата Бучковска
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2011
2008
2006
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6
Хитросплетение
Uwiklanie
криминал
2011, Польша
Смотреть трейлер
4.7
0_1_0
0_1_0
драма
2008, Польша
5.6
Статисты
Statysci
комедия
2006, Польша
