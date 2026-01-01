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Кшиштоф Строиньский Krzysztof Stroiński
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Кшиштоф Строиньский

Krzysztof Stroiński

Дата рождения
9 октября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Любовные истории 7.0
Любовные истории (1997)
Неделя из жизни мужчины 6.7
Неделя из жизни мужчины (1999)
Страх высоты 6.7
Страх высоты (2011)

Фильмография Кшиштоф Строиньский

Wróbel 6.4
Wróbel Wróbel
драма 2024, Польша
Дьявол 5.8
Дьявол Diabel
боевик 2024, Польша
Смотреть трейлер
Край 6.3
Край Kraj
комедия, драма 2021, Польша
Питбуль. Последний пёс 6.3
Питбуль. Последний пёс Pitbull. Ostatni pies
боевик, драма, криминал 2018, Польша
Анатомия зла 5.9
Анатомия зла Anatomia zla
боевик, триллер 2015, Польша
В укрытии 5.6
В укрытии W ukryciu
драма 2013, Польша
Хитросплетение 6
Хитросплетение Uwiklanie
криминал 2011, Польша
Смотреть трейлер
Страх высоты 6.7
Страх высоты Lek wysokosci
драма 2011, Польша
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