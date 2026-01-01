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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Кшиштоф Строиньский
Krzysztof Stroiński
Киноафиша
Персоны
Кшиштоф Строиньский
Кшиштоф Строиньский
Krzysztof Stroiński
Дата рождения
9 октября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.0
Любовные истории
(1997)
6.7
Неделя из жизни мужчины
(1999)
6.7
Страх высоты
(2011)
Фильмография Кшиштоф Строиньский
6.4
Wróbel
Wróbel
драма
2024, Польша
5.8
Дьявол
Diabel
боевик
2024, Польша
Смотреть трейлер
6.3
Край
Kraj
комедия, драма
2021, Польша
6.3
Питбуль. Последний пёс
Pitbull. Ostatni pies
боевик, драма, криминал
2018, Польша
5.9
Анатомия зла
Anatomia zla
боевик, триллер
2015, Польша
5.6
В укрытии
W ukryciu
драма
2013, Польша
6
Хитросплетение
Uwiklanie
криминал
2011, Польша
Смотреть трейлер
6.7
Страх высоты
Lek wysokosci
драма
2011, Польша
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