Марек Буковски
Киноафиша
Персоны
Марек Буковски
Дата рождения
26 ноября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
6.0
Хитросплетение
(2011)
Фильмография Марек Буковски
6
Хитросплетение
Uwiklanie
криминал
2011, Польша
Смотреть трейлер
