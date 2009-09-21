Луиза-Мишель
– Фабрика где-то неподалеку от Пикардии (область на севере Франции). Прошло несколько месяцев после уменьшения производства, работницы фабрики напряжены, однако, получив подарки от руководства, они позволяют себе расслабиться. На следующее же утро они с удивлением обнаруживают, что за прошедшую ночь фабрика прекратила существовать, а их руководство, довольное быстрым и удачным аутсорсингом, разгуливает как ни в чем не бывало.Шокированные, но тем не менее пытающиеся трезво оценить ситуацию женщины решили сделать общий фонд из полученных ими абсурдно маленьких пособий по увольнению, чтобы учредить какой-нибудь собственный проект. Они выдвигали самые разные идеи, но ни одна из них не вызывала у них энтузиазма.
У Луизы появилась самая дикая, но выполнимая идея, которую к тому же они могли себе позволить, — нанять профессионального киллера, чтобы убить экс-начальство. Эта затея была принята единогласно. Луизе поручили найти киллера, и она выбрала, пожалуй, самого патетичного убийцу своего поколения — Мишеля. Вместе они пойдут охотиться на бессердечных боссов.
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