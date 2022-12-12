«Таинственное убийство»: Рецензия Киноафиши

Утром недалеко от парка обнаруживают труп молодой девушки. Поиски убийцы поручают одним из лучших следователей в городе. Совсем недавно этот отдел возглавил молодой Йохан, которого легко назвать образцовым полицейским. Дело становится для него роковым. Количество допрошенных и причастных растет, но улик и зацепок не становится больше. Все время Йохан же не может выбросить девушку из головы, даже покинув работу. Перед глазами у него стоит мучительная смерть и лица родных. Он хочет кинуть каждого из подозреваемых в мясорубку правосудия, ведь все они оказались довольно ужасными людьми. Дело меняет жизнь всего отдела полиции и не отпускает спустя много лет.

Уже в начале нам сообщат самое главное — преступление так и не будет раскрыто. В основу сюжета легла французская книга, основанная на реальных событиях. Хотя в конце создатели пишут, что вдохновлялись этой историей, видимо, позаимствовали только завязку убийства. Это деталь становится ключевой в понимании картины. Перед нами расследование не «таинственного убийства», а жизнь простых полицейских, столкнувшихся с ним. Они здесь не бездушные стражи порядка, а в первую очередь — простые люди.

Все остальные: родственники, друзья, любовники и даже случайные зеваки — попадают в фокус лишь для того, чтобы показать, как подобное влияет на полицейских. Они больше похожи на персонажей-функций, уходят в тень, выполнив свою задачу. Кто-то привычно плачет и не может смириться с горем, кто-то ведет себя как отморозок и не испытывает эмпатии к погибшей, кто-то пытается обвинить общество и снять клеймо с близкого человека и так далее. Их поведение вынуждает полицейских не только расследовать убийство, но и копаться в себе, переваривать ужас этого мира в своей душе.

Таинственное убийство

При этом «Таинственное убийство» выглядит как скандинавский детектив. Действие происходит в небольшом городке, на фоне постоянно мелькают живописные горные пейзажи и пустынные извилистые дороги. Ощущение усиливает и мрачный тон истории. Жестокое убийство буквально давит на психику, заставляет задавать неприятные вопросы про людей, живущих рядом, и думать: «А заслуживает ли этот мир шанса на спасение?» Расследование окутано большим количеством тайн и обрастает множеством тупиков. Все подозреваемые вызывают отвращение и не способны выдавить из нас и каплю сочувствия. До последнего сложно поверить, что уже в самом начале нам рассказали финал этого дела.

Контрастирует с этим Йохан, единственный положительный герой. Он оказывается даже слишком идеальным. Такой не брутальный коп, дослужившийся до высокого поста, а рефлексирующий следователь, принимающий все близко к сердцу. Происходящее отражается на характере, ужесточает его, но и позволяет изменить свою жизнь, освободиться от предрассудков и двигаться дальше. Йохан перестает быть «белкой в колесе» и вырывается на свободу. Наблюдаем мы и за другими копами отдела, также переживающих внутренние кризисы. Обычно за ними скрываются личные проблемы, отражающиеся на работе. Их портреты выглядят еще человечнее, ведь за их действиями стоят неконтролируемые и бурные эмоции. Эти персонажи далеко не всегда приятные, но точно ощущаются живыми и не прячутся в себе, как Йохан.

Таинственное убийство

«Таинственное убийство» ломает шаблон. Все выглядит как мрачный и запутанный детектив, а оказывается психологическим триллером про изматывающую жизнь французских полицейских. Поиски убийцы — лишь эпизод их будней. Да, он меняет каждого своей жестокостью, зудящим чувством незавершенности и окончательным бессилием, но в конце концов превратится в неприятное воспоминание. Нераскрытых дел будет еще много. С этим придется смириться и научиться существовать, продолжая оставаться человеком.