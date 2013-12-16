Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Тур де Шанс - трейлер
Киноафиша Трейлеры Тур де Шанс. Трейлер

Тур де Шанс. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 16 декабря 2013
Тур де Шанс – От Франсуа уходит жена, считая его трусом и неудачником. Практически по той же причине босс его увольняет. Будучи большим фанатом Тур де Франс, Франсуа решает исполнить детскую мечту и отправляется по маршруту знаменитой велогонки за день до официального начала соревнований. Вдохновленные его вызовом брошенным официальному спорту, вскоре к нему присоединяются и другие любители. Теперь Франсуа готов соперничать в популярности с самим Тони Агнело, своим кумиром и фаворитом гонки.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.7 Тур де Шанс
Тур де Шанс комедия, 2013, Франция
Простоквашино - трейлер 01:44
Простоквашино  трейлер
Русалочка и морской монстр - дублированный трейлер 00:37
Русалочка и морской монстр  дублированный трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Бэмби: Лесной кошмар - teaser 01:02
Бэмби: Лесной кошмар  teaser
Воображаемый друг - trailer 02:04
Воображаемый друг  trailer
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Аватар 3: Огонь и пепел - trailer 02:25
Аватар 3: Огонь и пепел  trailer
Выход 8 - дублированный трейлер 01:22
Выход 8  дублированный трейлер
Джульетта и Ромео - дополнительный трейлер 01:30
Джульетта и Ромео  дополнительный трейлер
Улыбка. Новый кошмар - дублированный трейлер 01:27
Улыбка. Новый кошмар  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше