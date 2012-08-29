Большая вечеринка
– История о двух абсолютно непохожих друг на друга братьев. Нот — самый старый панк с собакой во всей Европе, околачивающийся возле торговых центров в надежде, что покупатели угостят его йогуртом, пивом или собачьим кормом. Его брат Жан-Пьер работает продавцом в магазине постельного белья. Внезапно Жан-Пьера увольняют с работы и лишают крыши над головой, после чего братья возобновляют общение. Борясь против потребительского общества, они пытаются устроить революцию в торговом центре.
Авторизация по e-mail