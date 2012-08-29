Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Большая вечеринка - трейлер
Киноафиша Трейлеры Большая вечеринка. Трейлер

Большая вечеринка. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 29 августа 2012
Большая вечеринка – История о двух абсолютно непохожих друг на друга братьев. Нот — самый старый панк с собакой во всей Европе, околачивающийся возле торговых центров в надежде, что покупатели угостят его йогуртом, пивом или собачьим кормом. Его брат Жан-Пьер работает продавцом в магазине постельного белья. Внезапно Жан-Пьера увольняют с работы и лишают крыши над головой, после чего братья возобновляют общение. Борясь против потребительского общества, они пытаются устроить революцию в торговом центре.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

4.6 Большая вечеринка
Большая вечеринка драма, комедия, 2012, Франция / Бельгия
Август - трейлер 2 01:46
Август  трейлер 2
Воображаемый друг - дублированный трейлер 01:05
Воображаемый друг  дублированный трейлер
Простоквашино - трейлер 01:44
Простоквашино  трейлер
Зверополис 2 - дублированный трейлер 02:19
Зверополис 2  дублированный трейлер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость - трейлер с русскими субтитрами 01:30
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость  трейлер с русскими субтитрами
Филателия - трейлер 02:07
Филателия  трейлер
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Алиса в стране чудес - трейлер 02:02
Алиса в стране чудес  трейлер
Мажор в Дубае - трейлер 01:08
Мажор в Дубае  трейлер
Клёвый УLove - трейлер 02:09
Клёвый УLove  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше