Главная героиня сериала «Цветы дождя» – ученица старшей школы Нина Виноградова. После смерти отца девушка живет вдвоем с мамой. Но однажды та решает еще раз выйти замуж. Ее избранник тоже потерял возлюбленную, и у него тоже есть ребенок от первого брака – сын Андрей. Теперь подросткам приходится жить вместе и учиться в одном классе. Несмотря на то что они оба замкнуты и обижены на весь мир, они быстро сближаются. Но вскоре становится понятно, что их объединяет не только пережитая боль и братская любовь.