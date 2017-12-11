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Киноафиша Сериалы Цветы дождя
Цветы дождя (2017 - 2017) Цветы дождя 12+
Год выпуска 2017
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Главная героиня сериала «Цветы дождя» – ученица старшей школы Нина Виноградова. После смерти отца девушка живет вдвоем с мамой. Но однажды та решает еще раз выйти замуж. Ее избранник тоже потерял возлюбленную, и у него тоже есть ребенок от первого брака – сын Андрей. Теперь подросткам приходится жить вместе и учиться в одном классе. Несмотря на то что они оба замкнуты и обижены на весь мир, они быстро сближаются. Но вскоре становится понятно, что их объединяет не только пережитая боль и братская любовь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Игорь Тихомиров
Мила Сивацкая
Мила Сивацкая
Макар Тихомиров
Оксана Жданова
Светлана Штанько
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Цветы дождя - Сезон 1 Сезон 1
2017, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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