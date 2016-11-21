В сериале «Нити судьбы» родители двух сестёр погибли, и они оказались разлучены, потому что их взяли под опеку разные семьи. Катя своё детство провела у родного дедушки, окружённая роскошью и богатством, а Ольга росла в очень бедной семье. Судьба к Ольге не была благосклонна, поэтому девочка попадает под колёса машины и теряет память. Водитель хотел скрыть своё преступление и взял её в свою семью, поменяв имя. Через время сёстры снова сошлись вместе, но стали соперницами, которые влюбились в одно время. Смогут ли сёстры узнать, кто они друг для друга? Кто действительно влюблён в Вадима?