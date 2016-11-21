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Киноафиша Сериалы Нити судьбы
Нити судьбы (2016 - 2016) Нити судьбы 12+
Год выпуска 2016
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Інтер
Продолжительность 30 часов 0 минут
О чем сериал

В сериале «Нити судьбы» родители двух сестёр погибли, и они оказались разлучены, потому что их взяли под опеку разные семьи. Катя своё детство провела у родного дедушки, окружённая роскошью и богатством, а Ольга росла в очень бедной семье. Судьба к Ольге не была благосклонна, поэтому девочка попадает под колёса машины и теряет память. Водитель хотел скрыть своё преступление и взял её в свою семью, поменяв имя. Через время сёстры снова сошлись вместе, но стали соперницами, которые влюбились в одно время. Смогут ли сёстры узнать, кто они друг для друга? Кто действительно влюблён в Вадима? 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров Дмитрий
Валерий Афанасьев Евгений Александрович Полтавский
Ольга Сумская
Ольга Сумская Вероника Евгеньевна Полтавская, сестра Дмитрия
Мила Сивацкая
Мила Сивацкая Ольга
Денис Васильев
Денис Васильев Вадим Андреевич Иванов (Кронов)
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нити судьбы - Сезон 1 Сезон 1
2016, 40 эпизодов
 
Кадры из сериала
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