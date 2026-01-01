Спектакль Волки и овцы

Гастроли Мастерской Петра Фоменко в Санкт-Петербурге

В театре им. Г.А. Товстоногова состоятся гастроли с постановкой Мастерской Петра Фоменко. В спектакле представлено обновленное исполнение классического произведения, которое открывает новые грани оригинальной истории.

Здесь переплетаются переливы света, «разомкнутость» пространства, легкая грусть и поэзия ушедшего мира русской усадьбы. Чеховский импрессионизм царствует на сцене, а юмор добавляет особую глубину к повествованию. Спектакль привлечет зрителей, ценящих тонкую поэтическую интерпретацию классики и готовых к размышлениям о человеческих взаимоотношениях.

Комедия в пяти действиях бережно обращается к классическому тексту, открывая в нем новые смысловые грани. Острая и порой гротескная подача сюжета, основанного на аферах с векселями, оставляет зрителей с современными ассоциациями, которые возникают естественным образом, без подчеркивания со стороны режиссуры.

Творческая группа

Автор — Александр Островский

Постановка — Пётр Фоменко

Режиссер — Ма Чжан Хун

Режиссер-ассистент — Эверетт Кристофер Диксон

Художник — Татьяна Сельвинская

Художник по свету — Владислав Фролов

Музыкальное оформление — Борис Горбачёв

Режиссёр обновления состава — Галина Тюнина

Исполнители

Меропия Давыдовна Мурзавецкая, помещица (65 лет) — Наталия Курдюбова, Мадлен Джабраилова

Аполлон Викторович Мурзавецкий, племянник Мурзавецкой — Александр Моровов

Глафира Алексеевна, бедная девица — Мария Андреева

Евлампия Николаевна Купавина, богатая молодая вдова — Екатерина Смирнова

Анфуса Тихоновна, её тётка — Галина Кашковская

Михаил Борисович Лыняев, почетный мировой судья — Алексей Колубков

Василий Иванович Беркутов, сосед Купавиной — Илья Любимов, Карэн Бадалов

Вукол Наумович Чугунов, бывший член уездного суда — Тагир Рахимов

Клавдий Горецкий, племянник Чугунова — Денис Аврамов, Фёдор Малышев, Роман Рахимов

Павлин Савельич — Максим Литовченко, Олег Любимов

Гитара — Антон Сергеев, Кира Персиц

Дополнительная информация

Премьера состоялась 22 мая 1992 года. Продолжительность спектакля составляет 3 часа с одним антрактом. Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет.