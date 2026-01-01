Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волки и овцы
Киноафиша Волки и овцы

Спектакль Волки и овцы

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 12+
Продолжительность 190 минут
Возраст 12+

О спектакле

Гастроли Мастерской Петра Фоменко в Санкт-Петербурге

В театре им. Г.А. Товстоногова состоятся гастроли с постановкой Мастерской Петра Фоменко. В спектакле представлено обновленное исполнение классического произведения, которое открывает новые грани оригинальной истории.

Здесь переплетаются переливы света, «разомкнутость» пространства, легкая грусть и поэзия ушедшего мира русской усадьбы. Чеховский импрессионизм царствует на сцене, а юмор добавляет особую глубину к повествованию. Спектакль привлечет зрителей, ценящих тонкую поэтическую интерпретацию классики и готовых к размышлениям о человеческих взаимоотношениях.

Комедия в пяти действиях бережно обращается к классическому тексту, открывая в нем новые смысловые грани. Острая и порой гротескная подача сюжета, основанного на аферах с векселями, оставляет зрителей с современными ассоциациями, которые возникают естественным образом, без подчеркивания со стороны режиссуры.

Творческая группа

  • Автор — Александр Островский
  • Постановка — Пётр Фоменко
  • Режиссер — Ма Чжан Хун
  • Режиссер-ассистент — Эверетт Кристофер Диксон
  • Художник — Татьяна Сельвинская
  • Художник по свету — Владислав Фролов
  • Музыкальное оформление — Борис Горбачёв
  • Режиссёр обновления состава — Галина Тюнина

Исполнители

  • Меропия Давыдовна Мурзавецкая, помещица (65 лет) — Наталия Курдюбова, Мадлен Джабраилова
  • Аполлон Викторович Мурзавецкий, племянник Мурзавецкой — Александр Моровов
  • Глафира Алексеевна, бедная девица — Мария Андреева
  • Евлампия Николаевна Купавина, богатая молодая вдова — Екатерина Смирнова
  • Анфуса Тихоновна, её тётка — Галина Кашковская
  • Михаил Борисович Лыняев, почетный мировой судья — Алексей Колубков
  • Василий Иванович Беркутов, сосед Купавиной — Илья Любимов, Карэн Бадалов
  • Вукол Наумович Чугунов, бывший член уездного суда — Тагир Рахимов
  • Клавдий Горецкий, племянник Чугунова — Денис Аврамов, Фёдор Малышев, Роман Рахимов
  • Павлин Савельич — Максим Литовченко, Олег Любимов
  • Гитара — Антон Сергеев, Кира Персиц

Дополнительная информация

Премьера состоялась 22 мая 1992 года. Продолжительность спектакля составляет 3 часа с одним антрактом. Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет.

Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Мадлен Джабраилова
Мадлен Джабраилова
Мария Андреева
Мария Андреева
Алексей Колубков
Алексей Колубков
Илья Любимов
Илья Любимов

Купить билет на спектакль Волки и овцы

Помощь с билетами
В других городах
Июль
22 июля среда
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 1500 ₽
23 июля четверг
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 1500 ₽

Фотографии

Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы

В ближайшие дни

Грезы любви, или Женитьба Бальзаминова
16+
Комедия

Грезы любви, или Женитьба Бальзаминова

19 июня в 19:00 Мастерская
от 500 ₽
Целуй меня, Кэт!
12+
Комедия Музыка

Целуй меня, Кэт!

26 июня в 19:30 Театр драматических импровизаций
от 800 ₽
Заповедник Довлатова
16+
Драма

Заповедник Довлатова

29 мая в 19:30 Театральная долина
от 1400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше