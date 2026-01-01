Спектакль Волки и овцы

Гастроли Мастерской Петра Фоменко в Санкт-Петербурге
В театре им. Г.А. Товстоногова состоятся гастроли с постановкой Мастерской Петра Фоменко. В спектакле представлено обновленное исполнение классического произведения, которое открывает новые грани оригинальной истории.
Здесь переплетаются переливы света, «разомкнутость» пространства, легкая грусть и поэзия ушедшего мира русской усадьбы. Чеховский импрессионизм царствует на сцене, а юмор добавляет особую глубину к повествованию. Спектакль привлечет зрителей, ценящих тонкую поэтическую интерпретацию классики и готовых к размышлениям о человеческих взаимоотношениях.
Комедия в пяти действиях бережно обращается к классическому тексту, открывая в нем новые смысловые грани. Острая и порой гротескная подача сюжета, основанного на аферах с векселями, оставляет зрителей с современными ассоциациями, которые возникают естественным образом, без подчеркивания со стороны режиссуры.
Творческая группа
- Автор — Александр Островский
- Постановка — Пётр Фоменко
- Режиссер — Ма Чжан Хун
- Режиссер-ассистент — Эверетт Кристофер Диксон
- Художник — Татьяна Сельвинская
- Художник по свету — Владислав Фролов
- Музыкальное оформление — Борис Горбачёв
- Режиссёр обновления состава — Галина Тюнина
Исполнители
- Меропия Давыдовна Мурзавецкая, помещица (65 лет) — Наталия Курдюбова, Мадлен Джабраилова
- Аполлон Викторович Мурзавецкий, племянник Мурзавецкой — Александр Моровов
- Глафира Алексеевна, бедная девица — Мария Андреева
- Евлампия Николаевна Купавина, богатая молодая вдова — Екатерина Смирнова
- Анфуса Тихоновна, её тётка — Галина Кашковская
- Михаил Борисович Лыняев, почетный мировой судья — Алексей Колубков
- Василий Иванович Беркутов, сосед Купавиной — Илья Любимов, Карэн Бадалов
- Вукол Наумович Чугунов, бывший член уездного суда — Тагир Рахимов
- Клавдий Горецкий, племянник Чугунова — Денис Аврамов, Фёдор Малышев, Роман Рахимов
- Павлин Савельич — Максим Литовченко, Олег Любимов
- Гитара — Антон Сергеев, Кира Персиц
Дополнительная информация
Премьера состоялась 22 мая 1992 года. Продолжительность спектакля составляет 3 часа с одним антрактом. Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет.