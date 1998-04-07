Десятилетняя школьница Сакура Киномото находит в подвале своего дома волшебную книгу карт Клоу и встречает Кербероса, загадочного стража этой книги. Оказывается, все карты Клоу пропали из книги, и Керберос предупреждает, что их исчезновение может привести к серьезным бедствиям в мире. Чтобы предотвратить катастрофу, Сакура заключает с Керберосом договор, который наделяет её магическими способностями и даёт ключ-посох. С его помощью Сакура может использовать магию карт Клоу или ловить их, возвращая обратно в книгу.