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Постер сериала Сакура – собирательница карт
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Киноафиша Сериалы Сакура – собирательница карт

Сакура – собирательница карт (1998 - 2000)

Kadokyaputa Sakura 18+
Год выпуска 1998
Страна Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал NHK
Продолжительность сериала 29 часов 10 минут

О чем сериал

Десятилетняя школьница Сакура Киномото находит в подвале своего дома волшебную книгу карт Клоу и встречает Кербероса, загадочного стража этой книги. Оказывается, все карты Клоу пропали из книги, и Керберос предупреждает, что их исчезновение может привести к серьезным бедствиям в мире. Чтобы предотвратить катастрофу, Сакура заключает с Керберосом договор, который наделяет её магическими способностями и даёт ключ-посох. С его помощью Сакура может использовать магию карт Клоу или ловить их, возвращая обратно в книгу.

В ролях
В ролях
Мегуми Огата
Дзюнко Ивао
Ая Хисакава
Sakura Tange
Секи Томокадзу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Сакура – собирательница карт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1998, 35 эпизодов
 
Сакура – собирательница карт - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1999, 11 эпизодов
 
Сакура – собирательница карт - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1999, 24 эпизода
 
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