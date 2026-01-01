Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Megumi Ogata
Megumi Ogata
Kinoafisha
Persons
Megumi Ogata
Megumi Ogata
Megumi Ogata
Date of Birth
6 June 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Action heroine, Voice actress, Dramatic actress
Popular Films
8.9
Shin seiki evangerion
(1995)
8.4
Great Teacher Onizuka
(1999)
8.1
The End of Evangelion: Episode 25': Love is Destructive/One More Final: I Need You
(1997)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Animation
Anime
Comedy
Drama
Fantasy
Horror
Romantic
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2025
2023
2021
2020
2012
2010
2009
2008
2007
1999
1998
1997
1995
1994
1992
All
19
Films
10
TV Shows
9
Actress
19
7.6
Jujutsu Kaisen: Execution
Gekijô-ban Jujutsu Kaisen Shibuya Jihen Tokubetsu Henshû-ban × Shimetsu Kaiyû Senkô Jôei
Action, Animation, Fantasy
2025, Japan
Watch trailer
6.1
Digimon Adventure 02: The Beginning
Digimon Adventure 02: The Beginning
Action, Adventure, Animation, Anime
2023, Japan
8.1
Gekijouban Jujutsu Kaisen 0
Gekijouban Jujutsu Kaisen 0
Action, Animation, Fantasy, Anime
2021, Japan
7.9
Toilet-Bound Hanako-kun
Comedy, Anime
2020, Japan
7.1
Akudama Drive
Action, Anime, Sci-Fi
2020, Japan
7.3
Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo
Evangerion shin gekijôban: Kyu
Sci-Fi, Animation, Drama, Action, Anime
2012, Japan
Watch trailer
7.3
Angel Beats!
Action, Anime, Horror
2010, Japan
7.5
Evangelion shin gekijôban: Ha
Evangelion shin gekijôban: Ha
Sci-Fi, Drama, Action, Animation, Anime
2009, Japan
7.1
S.A: Special A
Comedy, Anime
2008, Japan
7.4
Evangerion shin gekijôban: Jo
Evangerion shin gekijôban: Jo
Action, Animation, Sci-Fi, Anime
2007, Japan
8.4
Great Teacher Onizuka
Drama, Comedy, Anime
1999, Japan
7.9
Cardcaptor Sakura
Anime, Fantasy, Romantic
1998, Japan
8.1
The End of Evangelion: Episode 25': Love is Destructive/One More Final: I Need You
Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni
Action, Animation, Drama, Anime
1997, Japan
7.2
Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth
Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Shito shinsei
Action, Animation, Drama
1997, Japan
Neon Genesis Evangelion
Drama, Action, Anime, Sci-Fi
1995, Japan
8.9
Shin seiki evangerion
Shin seiki evangerion
Animation, Action, Sci-Fi, Drama, Thriller, Anime
1995, Japan
Watch trailer
7.4
Magic Knight Rayearth
Action, Adventure, Anime
1994, Japan
7.6
Sailor Moon S the Movie: Hearts in Ice
Gekijô-ban - Bishôjo senshi Sêrâ Mûn S
Action, Animation, Comedy
1994, Japan
7.7
Sailor Moon
Action, Adventure, Anime, Fantasy
1992, Japan
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree