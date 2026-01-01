Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Megumi Ogata
Megumi Ogata Megumi Ogata
Kinoafisha Persons Megumi Ogata

Megumi Ogata

Megumi Ogata

Date of Birth
6 June 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Action heroine, Voice actress, Dramatic actress

Popular Films

Shin seiki evangerion 8.9
Shin seiki evangerion (1995)
Great Teacher Onizuka 8.4
Great Teacher Onizuka (1999)
The End of Evangelion: Episode 25': Love is Destructive/One More Final: I Need You 8.1
The End of Evangelion: Episode 25': Love is Destructive/One More Final: I Need You (1997)

Filmography

Genre
Year
Jujutsu Kaisen: Execution 7.6
Jujutsu Kaisen: Execution Gekijô-ban Jujutsu Kaisen Shibuya Jihen Tokubetsu Henshû-ban × Shimetsu Kaiyû Senkô Jôei
Action, Animation, Fantasy 2025, Japan
Watch trailer
Digimon Adventure 02: The Beginning 6.1
Digimon Adventure 02: The Beginning Digimon Adventure 02: The Beginning
Action, Adventure, Animation, Anime 2023, Japan
Gekijouban Jujutsu Kaisen 0 8.1
Gekijouban Jujutsu Kaisen 0 Gekijouban Jujutsu Kaisen 0
Action, Animation, Fantasy, Anime 2021, Japan
Toilet-Bound Hanako-kun 7.9
Toilet-Bound Hanako-kun
Comedy, Anime 2020, Japan
Akudama Drive 7.1
Akudama Drive
Action, Anime, Sci-Fi 2020, Japan
Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo 7.3
Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo Evangerion shin gekijôban: Kyu
Sci-Fi, Animation, Drama, Action, Anime 2012, Japan
Watch trailer
Angel Beats! 7.3
Angel Beats!
Action, Anime, Horror 2010, Japan
Evangelion shin gekijôban: Ha 7.5
Evangelion shin gekijôban: Ha Evangelion shin gekijôban: Ha
Sci-Fi, Drama, Action, Animation, Anime 2009, Japan
S.A: Special A 7.1
S.A: Special A
Comedy, Anime 2008, Japan
Evangerion shin gekijôban: Jo 7.4
Evangerion shin gekijôban: Jo Evangerion shin gekijôban: Jo
Action, Animation, Sci-Fi, Anime 2007, Japan
Great Teacher Onizuka 8.4
Great Teacher Onizuka
Drama, Comedy, Anime 1999, Japan
Cardcaptor Sakura 7.9
Cardcaptor Sakura
Anime, Fantasy, Romantic 1998, Japan
The End of Evangelion: Episode 25': Love is Destructive/One More Final: I Need You 8.1
The End of Evangelion: Episode 25': Love is Destructive/One More Final: I Need You Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni
Action, Animation, Drama, Anime 1997, Japan
Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth 7.2
Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Shito shinsei
Action, Animation, Drama 1997, Japan
Neon Genesis Evangelion
Neon Genesis Evangelion
Drama, Action, Anime, Sci-Fi 1995, Japan
Shin seiki evangerion 8.9
Shin seiki evangerion Shin seiki evangerion
Animation, Action, Sci-Fi, Drama, Thriller, Anime 1995, Japan
Watch trailer
Magic Knight Rayearth 7.4
Magic Knight Rayearth
Action, Adventure, Anime 1994, Japan
Sailor Moon S the Movie: Hearts in Ice 7.6
Sailor Moon S the Movie: Hearts in Ice Gekijô-ban - Bishôjo senshi Sêrâ Mûn S
Action, Animation, Comedy 1994, Japan
Sailor Moon 7.7
Sailor Moon
Action, Adventure, Anime, Fantasy 1992, Japan
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more