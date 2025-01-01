Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дэйв Шаппелл
Награды
Награды и номинации Дэйва Шаппелла
Dave Chappelle
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дэйва Шаппелла
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Победитель
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667