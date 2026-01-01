Оповещения от Киноафиши
Маргарита Роза Де Франциско
Margarita Rosa de Francisco
Маргарита Роза Де Франциско
Margarita Rosa de Francisco
Дата рождения
8 августа 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
6.8
Картахена
(2009)
6.6
El Paraiso
(2023)
3.5
Путешествие к центру Земли
(2023)
Фильмография Маргарита Роза Де Франциско
Жанр
Все
Драма
Приключения
Семейный
Год
Все
2023
2009
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
3.5
Путешествие к центру Земли
приключения, семейный
2023, Мексика/Аргентина/Колумбия
6.6
El Paraiso
El Paraiso
драма
2023, Италия
6.8
Картахена
L'homme de chevet
драма
2009, Франция
