Маргарита Роза Де Франциско Margarita Rosa de Francisco
Киноафиша Персоны Маргарита Роза Де Франциско

Маргарита Роза Де Франциско

Margarita Rosa de Francisco

Дата рождения
8 августа 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Картахена 6.8
Картахена (2009)
El Paraiso 6.6
El Paraiso (2023)
Путешествие к центру Земли 3.5
Путешествие к центру Земли (2023)

Фильмография Маргарита Роза Де Франциско

Жанр
Год
Путешествие к центру Земли 3.5
Путешествие к центру Земли
приключения, семейный 2023, Мексика/Аргентина/Колумбия
El Paraiso 6.6
El Paraiso El Paraiso
драма 2023, Италия
Картахена 6.8
Картахена L'homme de chevet
драма 2009, Франция
