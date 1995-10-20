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Фильмография
Янкель Стеван
Yankel Stevan
Киноафиша
Персоны
Янкель Стеван
Янкель Стеван
Yankel Stevan
Дата рождения
20 октября 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Мехико, Мексика
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Биография Янкеля Стевана
Родился 20 октября 1995 года. Мехико, Мексика.
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Популярные фильмы
6.1
Отмена действия
(2020)
5.2
Инферно
(2025)
3.5
Путешествие к центру Земли
(2023)
Фильмография Янкеля Стевана
5.2
Инферно
No Me Sigas
ужасы
2025, Мексика / США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
3.5
Путешествие к центру Земли
приключения, семейный
2023, Мексика/Аргентина/Колумбия
6.1
Отмена действия
драма
2020, Мексика
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