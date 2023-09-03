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Постер фильма El Paraiso
6.6
Киноафиша Фильмы El Paraiso
6.6

El Paraiso

, 2023
El Paraiso
Италия / драма / 18+
Постер фильма El Paraiso
6.6

В ролях

Маргарита Роза Де Франциско
la Madre
Matea Milinkovic
Prostituta
Габриэль Монтези
Габриэль Монтези
Lucio
Эдоардо Пеше
Эдоардо Пеше
Julio Cesar
Мария дель Розарио
Ines
Денис Фазоло
Agente severo
Ana Brigitte Fernández
Dolores
Sergio Leone
Dottore
Davide Paciolla
Agente perplesso
Adriano Piccolo
Agente bonario
Режиссер Enrico Maria Artale
Сценарист Enrico Maria Artale
Композитор Emanuele de Raymondi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 сентября 2023
Дата выхода
3 сентября 2023 Италия
24 апреля 2025 Колумбия
14 марта 2024 Литва N18
28 марта 2024 Нидерланды 16
Сборы в мире $73 177
Производство Ascent Film, Rai Cinema, Young Films
Другие названия
El Paraiso, El Paraíso, Paradiis, Raj

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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