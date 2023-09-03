В ролях
Matea Milinkovic
Prostituta
Денис Фазоло
Agente severo
Ana Brigitte Fernández
Dolores
Davide Paciolla
Agente perplesso
Adriano Piccolo
Agente bonario
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Enrico Maria Artale
Сценарист
Enrico Maria Artale
Композитор
Emanuele de Raymondi
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
3 сентября 2023
Дата выхода
|3 сентября 2023
|Италия
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|24 апреля 2025
|Колумбия
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|14 марта 2024
|Литва
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|N18
|28 марта 2024
|Нидерланды
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|16
Сборы в мире
$73 177
Производство
Ascent Film, Rai Cinema, Young Films
Другие названия
El Paraiso, El Paraíso, Paradiis, Raj