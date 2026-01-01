Menu
Margarita Rosa de Francisco

Date of Birth
8 August 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress, Writer
Actor type
Dramatic actor, The Adventurer

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Viaje al centro de la tierra 3.5
Viaje al centro de la tierra
Adventure, Family 2023, Mexico/Argentina/Colombia
El Paraiso 6.6
El Paraiso El Paraiso
Drama 2023, Italy
Cartagena 6.8
Cartagena L'homme de chevet
Drama 2009, France
