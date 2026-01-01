Menu
Margarita Rosa de Francisco
Margarita Rosa de Francisco
Kinoafisha
Persons
Margarita Rosa de Francisco
Margarita Rosa de Francisco
Margarita Rosa de Francisco
Date of Birth
8 August 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress, Writer
Actor type
Dramatic actor, The Adventurer
Popular Films
6.8
Cartagena
(2009)
6.6
El Paraiso
(2023)
3.5
Viaje al centro de la tierra
(2023)
Filmography
Genre
All
Adventure
Drama
Family
Year
All
2023
2009
All
3
Films
2
TV Shows
1
Actor
3
3.5
Viaje al centro de la tierra
Adventure, Family
2023, Mexico/Argentina/Colombia
6.6
El Paraiso
El Paraiso
Drama
2023, Italy
6.8
Cartagena
L'homme de chevet
Drama
2009, France
