Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Маргарита Роза Де Франциско
Награды
Награды и номинации Маргарита Роза Де Франциско
Margarita Rosa de Francisco
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Маргарита Роза Де Франциско
Венецианский кинофестиваль 2023
Best Actress
Победитель
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Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
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Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
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Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
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