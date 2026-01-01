Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александра Дальстрем
Alexandra Dahlström
Александра Дальстрем
Александра Дальстрем
Alexandra Dahlström
Дата рождения
12 февраля 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Покажи мне любовь
(1998)
Фильмография Александра Дальстрем
1
Фильмы
1
Актер
1
7.5
Покажи мне любовь
Show Me Love / Fucking Amal
мелодрама, комедия, драма
1998, Дания / Швеция
