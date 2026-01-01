Оповещения от Киноафиши
Мария Хедборг
Maria Hedborg
Мария Хедборг
Мария Хедборг
Maria Hedborg
Дата рождения
13 апреля 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Гётеборг, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Покажи мне любовь
(1998)
3.8
Обезьянки
(2011)
Фильмография Мария Хедборг
3.8
Обезьянки
Apflickorna
драма
2011, Швеция
7.5
Покажи мне любовь
Show Me Love / Fucking Amal
мелодрама, комедия, драма
1998, Дания / Швеция
