О персоне
Фильмография
Матиас Руст
Mathias Rust
Матиас Руст
Матиас Руст
Mathias Rust
Дата рождения
24 марта 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Покажи мне любовь
(1998)
Фильмография Матиас Руст
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1998
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.5
Покажи мне любовь
Show Me Love / Fucking Amal
мелодрама, комедия, драма
1998, Дания / Швеция
