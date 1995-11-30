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Фильмография
Николай Ключнев
Nikolai Klyuchnev
Киноафиша
Персоны
Николай Ключнев
Николай Ключнев
Nikolai Klyuchnev
Дата рождения
10 октября 1932
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
30 ноября 1995
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.9
Весна на Заречной улице
(1956)
6.9
Балтийское небо
(1961)
6.1
Улица молодости
(1958)
Фильмография Николай Ключнев
6.9
Балтийское небо
Baltiyskoe nebo
драма, военный, исторический
1961, СССР
6
На диком бреге Иртыша
Na dikom brege Irtysha
драма
1959, СССР
6.1
Улица молодости
Ulitsa molodosti
драма
1958, СССР
6
Координаты неизвестны
Koordinaty neizvestny
военный
1957, СССР
7.9
Весна на Заречной улице
Vesna na Zarechnoy ulitse
мелодрама
1956, СССР
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