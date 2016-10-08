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Киноафиша Сериалы Женщина его мечты
Женщина его мечты (2016 - 2016) Женщина его мечты 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 12 минут
О чем сериал

Главные героини сериала «Женщина его мечты» – три успешные журналистки женского издания «XXS». Однажды, обсуждая тему предстоящего номера, они заключают необычное пари. Лиза уверена, что для обольщения мужчины важнее всего интеллект, Вероника считает, что с помощью красоты можно отбить жениха даже у нобелевской лауреатки, а Оля утверждает, что мужчины женятся только на надежных и хозяйственных женщинах. Они решают проверить свои теории на практике. А статья достанется той, которая разобьет больше сердец.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Леонид Громов
Леонид Громов
Константин Соловьев
Константин Соловьев
Михаил Дорожкин
Митя Лабуш
Митя Лабуш
Елена Муравьева
Елена Муравьева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Женщина его мечты - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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