Главные героини сериала «Женщина его мечты» – три успешные журналистки женского издания «XXS». Однажды, обсуждая тему предстоящего номера, они заключают необычное пари. Лиза уверена, что для обольщения мужчины важнее всего интеллект, Вероника считает, что с помощью красоты можно отбить жениха даже у нобелевской лауреатки, а Оля утверждает, что мужчины женятся только на надежных и хозяйственных женщинах. Они решают проверить свои теории на практике. А статья достанется той, которая разобьет больше сердец.