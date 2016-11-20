Несколько попыток Лены Крапивиной обрести своё счастье, скрепив отношения официально, закончились провалом. Причём последний из женихов буквально сбежал из под венца. Неудачи в личной жизни привели героиню к отчаянию, особенно с учётом того, что ей уже давно за тридцать, а, по меркам всего её окружения, это уже довольно поздний возраст для замужества. В результате одна из приятельниц убеждает растерянную Елену обратиться за помощью к гадалке. Выясняется, что на женщину наложено заклятье, но чтобы его снять недостаточно магического обряда. Лене необходимо возместить ущерб трём женщинам, которым она поневоле разрушила отношения. Героиня готова выполнить условие, но сначала их придётся отыскать.