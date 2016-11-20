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Киноафиша Сериалы Замуж после всех

Замуж после всех (2016 - 2016)

Zamuzh posle vsekh 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты

О чем сериал

Несколько попыток Лены Крапивиной обрести своё счастье, скрепив отношения официально, закончились провалом. Причём последний из женихов буквально сбежал из под венца. Неудачи в личной жизни привели героиню к отчаянию, особенно с учётом того, что ей уже давно за тридцать, а, по меркам всего её окружения, это уже довольно поздний возраст для замужества. В результате одна из приятельниц убеждает растерянную Елену обратиться за помощью к гадалке. Выясняется, что на женщину наложено заклятье, но чтобы его снять недостаточно магического обряда. Лене необходимо возместить ущерб трём женщинам, которым она поневоле разрушила отношения. Героиня готова выполнить условие, но сначала их придётся отыскать.
 

В ролях
В ролях
Эльвира Болгова
Эльвира Болгова
Ксения Николаева
Яков Кучеревский
Яков Кучеревский
Алексей Зубков
Алексей Зубков
Ольга Морозова
Оксана Коляденко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.4 IMDb
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Сезоны
Замуж после всех - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
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