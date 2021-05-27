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Постер к сериалу Чудовище должно умереть
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Киноафиша Сериалы Чудовище должно умереть
Чудовище должно умереть (2021 - …) The Beast Must Die 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Чудовище должно умереть» — британский драматический сериал. В основу сюжета лег известный литературный роман. Главная героиня — женщина по имени Фрэнсис Кэрнс. Ее шестилетнего сына сбил насмерть автомобиль, а водитель предпочел скрыться с места происшествия. По ходу развития событий Фрэнсис узнает о том, что сотрудники полиции решают заморозить расследование дела. В итоге она начинает самостоятельно искать убийцу и параллельно готовит план мести. Женщина намерена расправиться с преступником, кем бы он ни был.

Чудовище должно умереть - трейлер
Чудовище должно умереть
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Рик Уорден
Натаниель Паркер
Натаниель Паркер
Джеральдин Джеймс
Джеральдин Джеймс
Мейв Дермоди
Мейв Дермоди
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чудовище должно умереть - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
S02
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Чудовище должно умереть
Кадры из сериала
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