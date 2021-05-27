«Чудовище должно умереть» — британский драматический сериал. В основу сюжета лег известный литературный роман. Главная героиня — женщина по имени Фрэнсис Кэрнс. Ее шестилетнего сына сбил насмерть автомобиль, а водитель предпочел скрыться с места происшествия. По ходу развития событий Фрэнсис узнает о том, что сотрудники полиции решают заморозить расследование дела. В итоге она начинает самостоятельно искать убийцу и параллельно готовит план мести. Женщина намерена расправиться с преступником, кем бы он ни был.