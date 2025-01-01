Меню
Персоны
Николай Арсель
Награды
Награды и номинации Николая Арсель
Nikolaj Arcel
О персоне
Фильмография
Награды
Награды
Награды и номинации Николая Арсель
BAFTA 2011
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
SIGNIS Award - Honorable Mention
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2012
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
