Награды и номинации Тери Хэтчер

Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Золотая малина 1997 Золотая малина 1997
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Номинант
