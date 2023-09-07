Сериал «Милое дитя» – это немецкий криминально-драматический триллер о женщине, прожившей в заточении 13 лет. Лену похищает очень богатый и безумный мужчина, и она остается в его доме на долгое время вместе со своими детьми Ханной и Джонатаном. Они едят, ходят в туалет и ложатся спать в точно установленное время, а когда он приезжает домой, беспрекословно выполняют все его приказы. Однажды женщине чудом удается сбежать. Пережив автокатастрофу, она наконец встречается со своими родителями и узнает нечто страшное.