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Киноафиша Сериалы Милое дитя

Милое дитя (2023 - 2023)

Liebes Kind 18+
Год выпуска 2023
Страна Германия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Сериал «Милое дитя» – это немецкий криминально-драматический триллер о женщине, прожившей в заточении 13 лет. Лену похищает очень богатый и безумный мужчина, и она остается в его доме на долгое время вместе со своими детьми Ханной и Джонатаном. Они едят, ходят в туалет и ложатся спать в точно установленное время, а когда он приезжает домой, беспрекословно выполняют все его приказы. Однажды женщине чудом удается сбежать. Пережив автокатастрофу, она наконец встречается со своими родителями и узнает нечто страшное.

В ролях
В ролях
Джулика Дженкинс
Юстус фон Донаньи
Юстус фон Донаньи
Хейли Луиз Джонс
Наиля Шуберт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Милое дитя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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