Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Морин Битти
Maureen Beattie
Киноафиша
Персоны
Морин Битти
Морин Битти
Maureen Beattie
Дата рождения
1 августа 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.5
Чужестранка
(2014)
8.5
TheatreHD: Йерма
(2017)
6.2
Наш дом
(2022)
Фильмография Морин Битти
5.7
Страх
триллер
2025, Великобритания
6.2
Наш дом
триллер
2022, Великобритания
8.5
TheatreHD: Йерма
National Theatre Live: Yerma
спектакль
2017, Великобритания
8.5
Чужестранка
приключения, мелодрама, фантастика
2014, США
5.7
Ловушка для невесты
The Decoy Bride
драма, комедия
2011, Великобритания
Смотреть трейлер
Показать еще
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить