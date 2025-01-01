Меню
Награды и номинации Клер Фой
Claire Foy
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
