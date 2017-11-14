Волк из Королевских Виноград
– История человека, который всегда пересекает грань порядочного поведения. Он кинорежиссер, и благодаря своей профессии активно участвует в судьбе Чешской Республики. В судьбоносный 1968 год три чехословацких фильма вошли в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Однако их ожидаемая победа была сорвана псевдореволюцией французских кинематографистов. Вторжение 1968 года, головокружение от славы и успехов, а затем - принудительное изгнание. Тщетные поиски любви в Соединенных Штатах, подработки, которые тяжело назвать творчеством. И вот – возвращение домой, в родную страну и к любимому делу.
