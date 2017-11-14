Меню
Волк из Королевских Виноград - trailer
Волк из Королевских Виноград. Trailer

Дата публикации: 14 ноября 2017
Волк из Королевских Виноград – История человека, который всегда пересекает грань порядочного поведения. Он кинорежиссер, и благодаря своей профессии активно участвует в судьбе Чешской Республики. В судьбоносный 1968 год три чехословацких фильма вошли в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Однако их ожидаемая победа была сорвана псевдореволюцией французских кинематографистов. Вторжение 1968 года, головокружение от славы и успехов, а затем - принудительное изгнание. Тщетные поиски любви в Соединенных Штатах, подработки, которые тяжело назвать творчеством. И вот – возвращение домой, в родную страну и к любимому делу.
5.5 Волк из Королевских Виноград
Волк из Королевских Виноград биография, драма, комедия, 2016, Чехия / Словакия / Франция
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше