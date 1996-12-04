Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Патэма наоборот» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кодовое имя Рубин

Кодовое имя Рубин

, 1996
Jméno kódu Rubín
Чехия / драма / 18+
О фильме

Этот противоречивый фильм сочетает в себе документальные, архивные кадры и вымысел, создавая эллиптическую историю, в которой двое молодых людей в Праге, древнем центре алхимии, отправляются на поиски мистического философского камня. История и будущее переплетаются в блестящих монтажных эпизодах и фантастических полетах воображения, поднимая вопросы о наследии прошлого и о том, как оно влияет на личную свободу и ответственность человека.

В ролях

Ян Потмесил
Люси Рейхртова
Cestmír Randa
Йозеф Мирацки
Вацлав Томсовский
Режиссер Ян Немец
Сценарист Ян Немец
Композитор Ян Хаммер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 4 декабря 1996
Дата выхода
5 декабря 1996 Чехия U

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше