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Эктор Бабенко
Héctor Babenco
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Персоны
Эктор Бабенко
Эктор Бабенко
Héctor Babenco
Дата рождения
7 февраля 1946
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
13 июля 2016
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.9
Пишоте: Закон самого слабого
(1980)
7.4
Поцелуй женщины-паука
(1985)
6.7
Чертополох
(1987)
Фильмография Эктор Бабенко
5.8
Мой индийский друг
Meu Amigo Hindu
драма
2015, Бразилия
6.6
Прошлое
El Pasado / The Past
драма
2007, Аргентина / Бразилия
Смотреть трейлер
6.7
Чертополох
Ironweed
драма
1987, США
7.4
Поцелуй женщины-паука
Kiss of the Spider Woman
драма
1985, США / Бразилия
7.9
Пишоте: Закон самого слабого
Pixote: A Lei do Mais Fraco
криминал, драма
1980, Бразилия
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