Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эктор Бабенко Héctor Babenco
Киноафиша Персоны Эктор Бабенко

Эктор Бабенко

Héctor Babenco

Дата рождения
7 февраля 1946
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
13 июля 2016
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Популярные фильмы

Пишоте: Закон самого слабого 7.9
Пишоте: Закон самого слабого (1980)
Поцелуй женщины-паука 7.4
Поцелуй женщины-паука (1985)
Чертополох 6.7
Чертополох (1987)

Фильмография Эктор Бабенко

Мой индийский друг 5.8
Мой индийский друг Meu Amigo Hindu
драма 2015, Бразилия
Прошлое 6.6
Прошлое El Pasado / The Past
драма 2007, Аргентина / Бразилия
Смотреть трейлер
Чертополох 6.7
Чертополох Ironweed
драма 1987, США
Поцелуй женщины-паука 7.4
Поцелуй женщины-паука Kiss of the Spider Woman
драма 1985, США / Бразилия
Пишоте: Закон самого слабого 7.9
Пишоте: Закон самого слабого Pixote: A Lei do Mais Fraco
криминал, драма 1980, Бразилия
Показать еще
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Netflix сделал подарок любителям «Интерстеллара» – аниме с 89% свежести: «Мои глаза просто в экстазе»
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось
Этот sci-fi сериал со звездой «Гарри Поттера» остался в тени «Черного зеркала», а зря: «Перед сном посмотрел не 1 серию, а все 10»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше