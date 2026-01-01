Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Эктор Бабенко
Награды
Награды и номинации Эктор Бабенко
Héctor Babenco
О персоне
Награды
Награды и номинации Эктор Бабенко
Оскар 1986
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1985
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
ММКФ 1989
Золотой Святой Георгий
Номинант
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