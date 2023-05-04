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Киноафиша Новости На стриминге выходит фильм Клер Дени «Звезды в полдень» в Маргарет Куэлли и Джо Элвином

На стриминге выходит фильм Клер Дени «Звезды в полдень» в Маргарет Куэлли и Джо Элвином

4 мая 2023 14:46
На стриминге выходит фильм Клер Дени «Звезды в полдень» в Маргарет Куэлли и Джо Элвином

Картина о двух любовниках, попавших в западню в чужой стране.

Завтра, 5 мая, в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера драматического триллера «Звезды в полдень» Клер Дени, ставшего обладателем Гран-при 75-го Каннского кинофестиваля. Главные роли в фильме сыграли Маргарет Куэлли («Однажды в... Голливуде»), Джо Элвин («Разговоры с друзьями»), Бенни Сэфди («Неограненные алмазы»), Дэнни Рамирес («Выхода нет») и Ник Романо.

Лента основана на одноименном романе Дениса Джонсона. В центре сюжета — американская журналистка Триш (Куэлли), прибывшая в Никарагуа, чтобы написать статью о местных выборах. Обменяв валюту, она попадает в западню и лишается возможности выехать из страны. Редакция отказывается помогать девушке, а обратиться за помощью ей не к кому. В это время она встречает британца Дэниела (Элвин), который попал в схожую ситуацию: он приехал в Никарагуа, чтобы заключить нефтяную сделку, но с ним произошла неудача, сделавшая его такой же жертвой обстоятельств. Они становятся любовниками по несчастью, которые вместе ищут способ вернуться домой, зная, что за ними пристально следят местные спецслужбы.

Дени наиболее известна по фильму «Шоколад», номинированному на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, драме «Ненетт и Бони», завоевавшей главный приз Кинофестиваля в Локарно, и картине «С любовью и яростью», удостоенной «Серебряного Медведя за лучшую режиссерскую работу» Берлинале. «Звезды в полдень» — пятнадцатый полнометражный фильм Дени.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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