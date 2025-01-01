Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Клер Дени
Награды
Награды и номинации Клер Дени
Claire Denis
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Клер Дени
Каннский кинофестиваль 2022
Главный приз фестиваля
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Премия SACD
Победитель
Каннский кинофестиваль 2013
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1988
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002
Best Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1990
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2022
Лучший режиссер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2000
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Победитель
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?
При просмотре этого хоррора у зрителей сжимается не от страха, а от боли: пожалуй, лучший ужастик 2025 года
Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала
На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667