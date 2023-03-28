Фильм Клер Дени «Звезды в полдень» получил дату выхода в российский прокат

Прокатчик «Артхаус» объявил официальную дату российской премьеры романтического триллера Клер Дени «Звезды в полдень». Картина с Маргарет Куэлли и Джо Элвином в главных ролях выйдет в отечественных кинотеатрах 13 апреля. В этой связи также появился локализованный трейлер с субтитрами.

Главные персонажи — английский бизнесмен Дэниэл (Элвин) и молодая американская журналистка Триш (Куэлли), случайно познакомившиеся в Никарагуа. Между ними быстро вспыхивает страсть, однако по политическим соображениям им необходимо как можно скорее покинуть страну. Дело в том, что пару преследует агент ЦРУ (Бенни Сэфди), так как Дэниэл вовлечен в незаконную деятельность, а оперативник хочет заставить Триш сдать своего любовника. Чувства персонажей стремительно развиваются и перерастают из первоначального физического влечения в нечто большее.

В основу сюжета лег одноименный роман Дениса Джонсона 1986 года, однако действие экранизации разворачивается в современности. В фильме также сыграли Дэнни Рамирес («Топ Ган: Мэверик») и Джон Си Райли («Братья Систерс»). Над сценарием вместе с Дени работали Леа Мисиус («Призраки Исмаэля») и Эндрю Литвак («Высшее общество»).

Мировая премьера картины прошла в рамках 75-го Каннского кинофестиваля, а широкий релиз состоялся в середине осени прошлого года.