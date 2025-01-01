Меню
Джесси Племонс
Награды
Награды и номинации Джесси Племонс
Jesse Plemons
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джесси Племонс
Оскар 2022
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
