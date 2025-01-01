Меню
Джесси Plemонс Награды

Награды и номинации Джесси Племонс

Jesse Plemons
Награды и номинации Джесси Plemонс
Оскар 2022 Оскар 2022
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024 Каннский кинофестиваль 2024
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
