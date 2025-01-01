Меню
Персоны
Кэри Фукунага
Награды
Награды и номинации Кэри Фукунаги
Cary Joji Fukunaga
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кэри Фукунаги
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший британский фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Green Drop Award
Номинант
Сандэнс 2009
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2005
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Победитель
