Многосерийный документальный проект «Omnivore» – это своеобразное исследование, посвященное еде как социокультурному явлению. В съемках принимает участие шеф-повар Рене Редзепи, который является совладельцем одного из заведений общественного питания в Дании. Создатели сериала постараются разобраться с тем, какое влияние оказывает пища на окружающую обстановку, как способствует формированию взглядов и культурных традиций в обществе. Авторы расскажут о блюдах, которые изменили историю всего человечества.