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Киноафиша Сериалы Omnivore
Omnivore ( - …) Omnivore
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Apple TV+
О чем сериал

Многосерийный документальный проект «Omnivore» – это своеобразное исследование, посвященное еде как социокультурному явлению. В съемках принимает участие шеф-повар Рене Редзепи, который является совладельцем одного из заведений общественного питания в Дании. Создатели сериала постараются разобраться с тем, какое влияние оказывает пища на окружающую обстановку, как способствует формированию взглядов и культурных традиций в обществе. Авторы расскажут о блюдах, которые изменили историю всего человечества.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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