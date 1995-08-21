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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Нанни Лой
Nanni Loy
Киноафиша
Персоны
Нанни Лой
Нанни Лой
Nanni Loy
Дата рождения
23 октября 1925
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
21 августа 1995
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
6.7
Смеясь и шутя: Портрет итальянского режиссера
(2015)
6.7
Дамы и господа, спокойной ночи!
(1976)
Фильмография Нанни Лой
6.7
Смеясь и шутя: Портрет итальянского режиссера
Ridendo e Scherzando — Ritratto di un Regista all’Italiana
документальный, биография
2015, Италия
6.7
Дамы и господа, спокойной ночи!
Signore e signori, buonanotte
комедия
1976, Франция / Италия
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